PSG-Bayern, trionfo tedesco: Perisic campione d’Europa! Icardi umiliato

PSG-Bayern chiude la stagione 2019/20 del calcio europeo con una finale elettrizzante, anche se non spettacolare come prospettato alla vigilia. Un solo gol decisivo segnato dal temutissimo ex. Esulta Perisic, Icardi fa lo spettatore

TREBLE BAYERN – Il gol dell’ex Kingsley Coman al 59′ permette al Bayern Monaco di entrare nella storia del calcio europeo. I tedeschi a Lisbona alzano la sesta Champions League della loro storia e mettono la firma sul Treble stagionale dopo aver già vinto campionato e coppa nazionale. Un successo incredibile per il “traghettatore” Hansi Flick, ormai titolare più che mai sulla panchina bavarese. Nulla da fare per il Paris Saint-Germain, incapace di reagire allo svantaggio. Soddisfazione anche in casa Inter, visto che Ivan Perisic – attualmente in prestito al Bayern – si laurea campione d’Europa. Pur giocando solo 27 minuti, proprio entrando al posto del decisivo Coman. Esce umiliato Mauro Icardi, che resta in panchina per tutta la durata della partita: Thomas Tuchel gli preferisce chiunque, anche sotto di un gol. Con PSG-Bayern Monaco termina ufficialmente la stagione 2019/20 del calcio UEFA. La più lunga e anomala della storia.