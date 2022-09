Radu: «Ricominciato a giocare con continuità, grazie Cremonese! Sto bene»

Radu dopo l’allenamento di questa mattina, in conferenza stampa ha parlato della sua esperienza con la Cremonese, in prestito dall’Inter.

CONTINUITÀ – Ionut Radu in conferenza stampa ringrazia la Cremonese per la continuità ritrovata dopo l’ultima stagione all’Inter: «Il feeling con il campo l’ho sempre avuto, ma l’importante è avere continuità. Sono contento di aver ricominciato a giocare con frequenza e ringrazio la Cremonese per questo. Stiamo creando un gruppo fantastico, uno per tutti e tutti per uno. L’arrivo di Carnesecchi? C’è una sana competizione per fare sempre meglio e siamo un bel gruppo, gli allenamenti sono sempre situazionali e mi piacciono tantissimo. La concorrenza ci sta sempre, in tutti gli ambiti. Mister Alvini? Ha un modo di fare particolare che a noi piace tantissimo, ogni tanto fa anche qualche battuta per sciogliere la tensione e questo ci aiuta tanto. Per lui è la prima volta in Serie A e questo ce lo trasmette, con lui bisogna essere sempre sul pezzo».