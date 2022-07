Radu: «Bologna-Inter? È stato un colpo duro, dispiaciuto per la squadra»

Andrei Ionut Radu, durante l’Inside di Dazn dedicato alla Cremonese, è ritornato sull’errore commesso in Bologna-Inter, recupero dello scorso campionato. Il portiere lo ricorda come uno dei momenti più brutti della sua vita

GRANDE DISPIACERE − Radu ritorna sul clamoroso errore del Dall’Ara tra Bologna e Inter: «Il calcio ti dà e ti toglie. Sono episodi che succedono soprattutto per i portieri. Ho scelto questo. Ci sono dei momenti brutti e dei momenti belli. È stato uno degli episodi più difficili della mia vita. L’ho vissuto in maniera abbastanza pesante perché la squadra aveva lavorato tanto per arrivare al primo posto. Il dispiacere è stato tanto ma il lavoro del calciatore non è facile. Bisogna guardare sempre avanti, c’è da imparare dagli errori. Guardo la mia strada, non bisogna rimpiangere degli errori, possono capitare».