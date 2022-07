Biasin: «Casadei e Pinamonti, potresti portare a casa incasso. Speranza»

Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili cessioni di Cesare Casadei, centrocampista dell’Inter, e dell’attaccante nerazzurro, Andrea Pinamonti.

SPERANZA – Queste le parole di Fabrizio Biasin in diretta su Calciomercato.it, in onda su TV Play, sul mercato dell’Inter. «Un’indiscrezione dell’ultima ora del collega Di Marzio quindi molto attendibile è che il Chelsea vuole Casadei. Un incasso con lui lo potresti portare a casa come lo potresti portare a casa con Pinamonti. L’Inter vorrebbe mantenere la ricompra su Casadei, il Chelsea lo vorrebbe senza rischio di perderlo e potrebbe quindi mettere qualche milione in più rispetto alla valutazione fatta con il Torino. La speranza è che queste piccole operazioni messe una sopra l’altra possano portare alla permanenza di Skriniar. Potendo scegliere la ricompra io la metterei su tutti, però è ovvio che chi compra vorrebbe se possibile evitare rischi. Io, per esempio, vedo molto bene Pinamonti, non è il nuovo Van Basten ma penso possa avere un ottimo futuro, quindi mantenere una ricompra sarebbe cosa buona. Così come per Casadei, ma chiaramente il Chelsea se lo compra lo vuole senza il rischio di perderlo».

Fonte: Calciomercato.it