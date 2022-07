Prima Pagina IN Edicola: l’Inter oscura Digitalbits, Nike rinnovo fino al 2030

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Il quotidiano romano non apre con una prima pagina legata all’Inter. TUTTOSPORT Digitalbits scompare dal sito e dallo stadio. Lo sponsor non paga e l’Inter lo oscura. Per ora resiste sulla maglia. Prolungato fino al 2030, invece, il matrimonio con la Nike: 24 milioni all’anno.