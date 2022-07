Pinamonti va all’Atalanta solo in un caso! Alternativa sempre in Serie A − SI

Pinamonti è in uscita dall’Inter. L’Atalanta sembra essere la squadra più gettonata per acquistare l’attaccante classe 1999. L’alternativa rimane sempre un club di Serie A

LO SCENARIO − Andrea Pinamonti va all’Atalanta solo in un caso: se parte Luis Muriel. Il centravanti colombiano è finito nel mirino della Juventus e per circa 13-15 milioni può finire alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento a Sportitalia mercato, l’Inter aspetta e spera in una celere soluzione. C’è comunque un’alternativa. Pinamonti, infatti, sa di essere un potenziale obiettivo del Sassuolo. La squadra emiliana è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Gianluca Scamacca.