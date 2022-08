Prima Pagina IN Edicola: urlo Inter al 94′! Dumfries gela il Lecce

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter soffre ma tiene il passo. Dumfries gela il Lecce a tempo scaduto: 1-2. Inzaghi: «Troppi errori». Al Via del Mare subito Lukaku, 1-1 di Ceesay poi la zampata dell’olandese.

TUTTOSPORT

Urlo Inter all’ultimo secondo. Dumfries salva Inzaghi: 1-2. Subito in gol con Lukaku, i nerazzurri sono raggiunti dai volitivi salentini beffati al 94′.