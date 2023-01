Pioli: «Supercoppa con l’Inter? Con il Lecce partita più importante! Poi…»

Pioli si appresta a sfidare il Lecce alle 18 a quattro giorni dalla finale di Supercoppa italiana contro l’Inter (QUI le scelte). Il tecnico rossonero ai microfoni di DAZN tiene alta la concentrazione solo sul match contro i giallorossi

PENSIERO RIMANDATO – Stefano Pioli, dopo il pareggio beffa contro la Roma, si appresta a sfidare il Lecce affermando di non pensare alla Supercoppa italiana contro l’Inter: «Mi auguro che più che serena sia determinata la mia squadra, questo ho visto nei miei giocatori. Oggi sarà una partita difficile. Supercoppa? Sicuramente quella con il Lecce è la partita più importante perché può farci migliorare in classifica. La Supercoppa arriva tra 4 giorni, abbiamo tempo di recuperare e in ogni caso ho tanta scelta. Siamo concentrati solo sul Lecce».