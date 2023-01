Petagna: «Dopo due bei pareggi era importante vincere! Con Palladino…»

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Cremonese-Monza, match vinto dalla squadra di Palladino per 2-3 (vedi report).

Queste le parole di Petagna: «Oggi l’importante era portare a casa questi tre punti, venivamo da due bei pareggi (Fiorentina ed Inter, ndr) e dovevamo dargli valore vincendo oggi. Abbiamo fatto un bel salto in avanti in classifica. Da quando è arrivato Palladino c’è stato un netto cambio di marcia, ci alleniamo forte ed abbiamo formato un bel gruppo, facciamo grandi prestazioni in campo».