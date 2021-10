Peruzzi: «Inzaghi, temperamento vincente. L’Inter ha tutto per ripetersi»

Angelo Peruzzi, ex portiere tra le altre di Inter e Lazio, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato del suo passato in nerazzurro e di Simone Inzaghi

SFORTUNA – Peruzzi parla a proposito della sua breve esperienza all’Inter: «Se non si fossero rotti Vieri e Ronaldo quel campionato l’avremmo vinto. Eravamo partiti benissimo, se non sbaglio cinque vittorie nelle prime cinque partite. Vieri restò fuori due mesi e mezzo. Avevamo Zamorano e Recoba, niente male, ma non era la stessa cosa».

VINCENTE – L’ex portiere parla di Simone Inzaghi e dell’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte: «Di Simone molti, troppi parlano per sentito dire, senza conoscerlo. Nel calcio tanti fanno solo del cinema. Hanno certamente caratteri e percorsi differenti, lui e Conte, ma a Simone non manca il temperamento del vincente. Questa Inter ha tutto per ripetersi, Conte o Simone non fa differenza».

Fonte: Ivan Zazzaroni – Corriere dello Sport