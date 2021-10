Pellissier e il Mourinho dell’Inter: «Mi ringraziò dopo la tripletta alla Juventus»

Pellissier, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha svelato un retroscena legato a una delle sue tante partite giocate contro l’Inter. L’ex attaccante, oggi presidente della Clivense, incassò i complimenti di Mourinho dopo la tripletta alla Juventus

COMPLIMENTI E NON SOLO – Sergio Pellissier, ex attaccante del ChievoVerona, ha sempre dato filo da torcere alle cosiddette big della Serie A. L’attuale presidente della Clivense torna proprio a una delle tante sfide con l’Inter, nella quale incassò i complimenti dell’allora tecnico nerazzurro José Mourinho: «Dopo quella tripletta alla Juventus andai a giocare contro l’Inter. Scendo a guardare il campo e lì nel tunnel mi ferma Mourinho e mi dice “complimenti, bravissimo. Mi raccomando oggi, non con noi! Grazie per la tripletta alla Juventus“. Mi trovavo davanti uno dei più grandi allenatori al mondo, mi ha fatto molto piacere».