Pecci: «Inter, che delusione. Non basterà la sosta per recuperare»

Il campionato dell’Inter fin qui sta deludendo e non poco. La sconfitta di domenica contro la Juventus ha di fatto tagliato fuori dai giochi i nerazzurri per la corsa al titolo. L’ex calciatore Eraldo Pecci, sulle frequenze di TMW Radio, ha espresso la sua delusione per l’andamento della squadra di Simone Inzaghi.

TROPPA DISTANZA – Sembra essere già finita la lotta per il titolo per l’Inter, che ha perso ulteriore terreno da Napoli e Milan dopo la sconfitta di domenica sul campo della Juventus. L’ex calciatore Eraldo Pecci ha fatto il punto della situazione proprio sulla corsa scudetto, sottolineando quanto i nerazzurri lo stiano deludendo: «La Juventus stava fallendo la sua annata, mentre l’Inter mi ha molto deluso. Napoli e Milan hanno una qualità superiore e non credo basti la sosta per recuperare terreno a queste due formazioni».