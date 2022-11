Guardiola: «Lipsia? In Champions League tutte forti! Inter…»

Nella conferenza stampa prima della sfida tra Manchester City e Chelsea, Pep Guardiola si è soffermato anche sul sorteggio di Champions League contro il Lipsia. Il tecnico dei citizens ha elogiato di fatto tutte le squadre arrivate agli ottavi di finale, Inter compresa.

TUTTE FORTI – Per arrivare agli ottavi di finale di Champions League, è necessario essere delle squadre di livello. Come sostiene Pep Guardiola, nel commentare il sorteggio che vedrà il Manchester City giocare contro il Lipsia: «Grande rispetto per quello che stanno facendo in Germania, sono una squadra giovane con una filosofia di gioco ben chiara e un allenatore di esperienza. Agli ottavi di finale tutte le squadre sono forti, mi chiedete del Lipsia ma potreste chiedermi anche di Inter, Milan o PSG. Dopo il Mondiale vedremo in che stato di forma saremo, a febbraio può succedere di tutto».