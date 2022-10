Pecchia: «Inter premio voluto. A San Siro per giocarci la partita»

Tutta la soddisfazione di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, dopo la vittoria contro il Bari in Coppa Italia. Un trionfo che vale gli ottavi di finale a San Siro contro l’Inter. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

PREMIO – Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Parma sul Bari. Che permetterà agli emiliani, a gennaio, di volare a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le parole del tecnico: «L’Inter è un premio voluto, con il nostro percorso che è iniziato con una bella prestazione a Salerno. Il premio è dovuto dalla voglia di vincere le partite al di là della competizione. A gennaio andremo in un grande stadio contro giocatori di altissimo livello, ci aiuterà ad accelerare il percorso di crescita. Andremo a giocarci la partita».

Fonte: parmacalcio1913.com