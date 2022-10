Inter, a Firenze con l’ombra Champions League: test mentale

Quella di sabato a Firenze sarà per l’Inter una sfida sicuramente complicata, ma anche un vero e proprio test mentale. Sia per il livello dell’avversaria, sia per l’incombente ombra della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

PROVA DEL NOVE – Sabato sera l’Inter contro la Fiorentina sarà chiamata a un vero e proprio test mentale. Una sfida difficile, quella in programma all’Artemio Franchi, anche e soprattutto per il livello dell’avversaria. Ma non solo. I nerazzurri, infatti, scenderanno in campo a pochi giorni dalla fondamentale partita di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Che inevitabilmente rischia di influenzare sia le scelte del tecnico Simone Inzaghi, sia la prestazione dei giocatori. Uscire con tre punti dal Franchi, però, è fondamentale per l’Inter. Perché se da una parte bisogna mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale, dall’altra bisogna correre e recuperare terreno in campionato. In un vero e proprio test mentale per i nerazzurri.