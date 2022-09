Pazzo Juventus-Salernitana, finale incredibile! Ribaltone evitato dal Var

Finisce 2-2 Juventus-Salernitana, clamoroso finale di partita. Salernitana che passa dal paradiso all’inferno con i bianconeri che fanno addirittura 3-2 poi annullato dal Var

CLAMOROSO − Impresa della Salernitana che sbanca lo Stadium di Torino per 1-2. Prestazione eccellente della squadra di Nicola che annichilisce la Juventus nel primo tempo. Sblocca il risultato 18′ l’ex Antonio Candreva che insacca dentro un ottimo cross dalla sinistra di Mazzocchi. Gol convalidato dopo revisione al Var per presunto tocco di braccio dell’esterno romano (non pervenuto). La Salernitana non molla contro una Juventus che va a sprazzi con il solito Dusan Vlahovic. Dopo un gol annullato per offside al serbo, nel finale di primo tempo i campani calano il raddoppio. Piatek calcia in porta su cross di Candreva, fallo di mano di Bremer ed è calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia lo stesso attaccante polacco. Nella ripresa, la Juventus parte fortissima e al quinto minuto trova il gol dell’1-2 con Gleison Bremer che stacca di testa su calcio d’angolo. Il secondo tempo è praticamente un monologo bianconero ma la Salernitana si difende con ordine e organizzazione. Clamoroso finale: la Juventus prima pareggia con Bonucci che trasforma un rigore prima parato da Sepe e poi ribattuto in rete. Al 94′ vince la gara con Milik! Niente ribaltone, gol annullato dal Var per offside di Bonucci