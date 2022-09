VIDEO – Atalanta-Cremonese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Cremonese, anticipo mattutino della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IN TRE IN TESTA – Atalanta-Cremonese 1-1 nell’anticipo mattutino della sesta giornata di Serie A. L’Atalanta non riesce a superare la settimana da sola in vetta alla classifica, lo è ancora ma con Milan e Napoli. Al quarto d’ora errore di Caleb Okoli, su tiro di Cyriel Dessers mura Rafael Toloi ma subentra Gonzalo Escalante che chiama al grande intervento Juan Musso. Sfiorano il gol ancora i grigiorossi, con un bel tiro di Leonardo Sernicola che sfiora la traversa. Al 64′ l’Atalanta pensa di aver segnato, ma sulla punizione di Teun Koopmeiners sfiora Okoli col braccio e il VAR annulla. Dieci minuti dopo situazione simile, solo che Merih Demiral devia di testa: qui il gol è buono. Dura solo quattro minuti l’illusione, perché al 78′ su tiro da fuori di Santiago Ascacibar Musso respinge male ed Emanuele Valeri mette dentro sulla ribattuta. Per la Cremonese è il secondo punto dopo quello di sette giorni fa col Sassuolo.

Video con gli highlights di Atalanta-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.