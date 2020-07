Paventi: “Inter, i tuoi pregi e difetti. Ecco cosa manca per lo Scudetto”

Condividi questo articolo

Andrea Paventi – giornalista di “Sky Sport” – ha parlato dei pregi e difetti dell’Inter di Conte. I nerazzurri la prossima stagione vogliono infatti puntare al titolo che ormai manca da 10 anni

PRO – Andrea Paventi ha parlato prima dei pregi: «L’Inter in vista della prossima stagione può partire da una base molto buona: questa è la squadra che ha fatto più punti in trasferta, quella che al momento ha fatto più gol di chi ha vinto il campionato, ha la miglior difesa, ha un attaccante che probabilmente farà 30 gol stagionali ovvero Lukaku».

CONTRO – Chiusura sui difetti: «Poi ci sono però i limiti e i difetti. Gli scontri diretti ad esempio. Devi evitare di perdere punti da situazioni di vantaggio: quest’anno 22 punti che sono tantissimi per una squadra che vuole vincere lo Scudetto. La base è molto buona e con il mercato con dei piccoli aggiustamenti, per me, l’Inter potrà essere la principale antagonista della Juventus nella corsa Scudetto».