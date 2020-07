Gasperini: “Secondo posto? Dipende da noi! Contro Parma e Inter…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto alla vigilia del match contro il Parma. Domenica invece si giocherà la sfida contro l’Inter con le due squadre in lotta per il secondo posto in classifica

VOGLIA DI VINCERE – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampo: «Siamo un pò padroni del risultato finale. Vincendole entrambe possiamo arrivare secondi. Non è il traguardo più importante perché quello era arrivare in Champions, ma faremo di tutto per raggiungerlo. Pensiamo anche alla sfida contro il Paris Saint-Germain: il modo miglior modo per arrivarci è giocare al meglio contro Parma e Inter. Noi abbiamo una buona condizione che credo migliorerà nelle prossime settimane».