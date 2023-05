Pardo: «Lautaro Martinez, dimensione incredibile! L’Inter è forte»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Fiorentina in finale all’Olimpico di Roma e Pierluigi Pardo, a Radio 24, ha voluto elogiare il lavoro svolto dai nerazzurri (vedi articolo).

DIMENSIONE − Pierluigi Pardo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato dell’Inter il giorno dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina: «Lautaro Martinez sale a 101 gol. La sua dimensione nel 2023 è incredibile. I numeri sono clamorosi. È sempre stato forte ma, di stagione in stagione, la situazione è migliorata. Non solo segna, ma fa gol pesanti. La dimensione dell’Inter è enorme e ad oggi può perdere con poche squadre europee. Ora non so cosa succederà col Manchester City però l’Inter è forte. L’Inter è riuscita a superare il peggior nemico del mondo nerazzurro: l’essere isterici. C’è troppo eccesso di critica. È forte, in campionato doveva fare molto meglio, quindi è giusto riflettere su quello ma è sempre stata connessa. L’ha dimostrato in Champions League. Simone Inzaghi ha saputo gestire. E quest’anno non si è visto Romelu Lukaku che in Serie A spacca le partite. La gestione fatta ieri è stata meno brillante rispetto ad altre volte: mi aspettavo rischiasse di meno, la Fiorentina il 2-2 poteva farlo. Samir Handanovic? Ha comunicato un po’ d’incertezza, però poi ha fatto la parata che ha salvato la coppa. Il fatto che André Onana dia altre garanzie comunque è assodato».