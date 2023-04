Pardo: «Juventus-Inter, punire singoli deficienti non intera tifoseria»

Pierluigi Pardo, a Radio 24, ha fatto il punto della situazione su quanto avvenuto tra campo e spalti ieri al termine di Juventus-Inter (vedi articolo). Le sue parole poi anche su San Siro.

DEFICIENTI − Pierluigi Pardo a Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha parlato di Juventus-Inter: «Sono convinto che nella testa bacata di questi deficienti parlare di loro faccia anche piacere. Per carità, facciamo tutti i giudizi addolorati e schifati sulla monnezza che è il razzismo. I provvedimenti devono essere ad personam per questi sfigati. Non dobbiamo dare visibilità ma dobbiamo dare una punizione per il reato commesso. E non dobbiamo farne una questione di intera tifoseria. Le cose di campo, come la rissa, restano frutto di un’adrenalina che è parte integrante dell’adrenalina. Anche se brutte da vedere ci stanno. Questione San Siro? Uno dei migliori in Italia per la media degli stadi italiani. Poi con quelli ultramoderni non c’è paragone. Una società di calcio ha bisogno di introiti e Inter e Milan vogliono aumentare il proprio fatturato. Non è accettabile l’impasse che si crea in Italia quando si deve fare qualcosa».