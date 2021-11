Paparesta: «Inter e Milan arrivano da prestazioni diverse. C’era necessità»

Inter e Milan sono passate attraverso risultati differenti nella due giorni di Champions League (vedi classifiche). Paparesta, ospite di Sportitalia Mercato, le analizza in vista del derby di domenica.

COME CI ARRIVANO – Così l’ex arbitro Gianluca Paparesta: «Il derby Milan-Inter? Vengono da una settimana dove ci sono state prestazioni completamente diverse. Per l’Inter, che aveva necessità dei tre punti in Champions League per proseguire il percorso, è stato facile anche perché l’avversario è un po’ scemato rispetto a quello che aveva messo in difficoltà il Real Madrid. Il Milan, anche se non lo diranno mai, sta iniziando a pensare alla possibilità di vincere lo scudetto. Anche la partita col Porto è stata la dimostrazione, dal punto di vista mentale. Un primo tempo scialbo, il secondo giocato con forza e i minuti finali con un forcing non concretizzato in nulla. Ha dato la sensazione di chi non crede più tanto nella Champions League, ma va sulla possibilità di vincere lo scudetto».