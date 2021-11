Bonan: «Vidal strepitoso, Calhanoglu a volte si perde! Brozovic rinnova»

L’Inter domenica sera sfiderà il Milan nel derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, è convinto che il Vidal visto contro lo Sheriff possa seriamente far ricredere Inzaghi in vista della stracittadina. Di seguito le sue dichiarazioni.

UOMO IN PIÙ – L’Inter si prepara a sfidare il Milan sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in Champions League contro lo Sheriff. Arturo Vidal, tra i migliori in campo in Moldavia, potrebbe guadagnare una chance dal 1′ al derby. Secondo Alessandro Bonan, il cileno ha una marcia in più: «C’è stata la partita e c’è stato quel Vidal. Un Vidal che potrebbe far ricredere anche Inzaghi. Il terzo uomo a centrocampo l’Inter lo ha trovato proprio nel cileno. Hakan Calhanoglu è un giocatore da grandi colpi ma ogni tanto si abbandona e non è così continuo. Vidal è un giocatore strepitoso. È stato fortemente voluto da Antonio Conte ma secondo me in quel momento non era in forma. Ci ha messo un po’ a ritrovare la forma e la stagione è passata come un tapis roulant sotto i suoi piedi. Poi la preparazione, la nuova squadra, una raggiunta serenità mentale dopo la conquista dello scudetto e ora è un altro Vidal. È strepitoso, il centrocampo dell’Inter è formidabile».

CHI RESTA? – Sulla questione rinnovi (vedi articolo) Bonan non ha alcun dubbio: «Il rinnovo di Marcelo Brozovic difficile? Non credo, anche qui parliamo di un giocatore che si è ritagliato una seconda parte di carriera in un ruolo che non era il suo. Penso sia fortemente integrato nel progetto Inter e rinnoverà».