Panucci: «Inter, sensazioni positive! Non sarà facile per Guardiola!»

Panucci esprime le proprie considerazioni alla vigilia della finale di Champions League. L’ex calciatore, intervenuto su Sportmediaset, si dice ottimista sulla prestazione dell’Inter (vedi probabile formazione) contro il Manchester City.

DUELLI – Christian Panucci evidenzia quali potrebbero essere i punti chiave di Manchester City-Inter: «Per la finale ho sensazioni positive. Io sono convinto che l’Inter farà una grande partita e che il Manchester City per batterli dovrà fare davvero una super partita. Perché l’Inter ha giocatori importanti e una fase difensiva forte, non sarà una partita facile per la squadra di Pep Guardiola. I duelli importanti? Credo sugli esterni. Federico Dimarco con Bernardo Silva e Denzel Dumfris con Jack Grealish. Anche per quello che succederà in difesa. Se vengono saltati gli esterni poi uno dei difensori dell’Inter dovrà uscire e si creerebbe una superiorità numerica dentro l’area con gli inserimenti di Ilkay Gundogan e di Kevin De Bruyne. Quindi sarà molto importante per gli esterni dare un grande lavoro nell’uno contro uno. I difensori dell’Inter saranno perfettamente cosa fare. Quando la palla arriverà agli esterni loro non dovranno mai perdere di vista Erling Haaland. Lì sarà molto importante essere due contro uno a seconda di dove sarà la palla».