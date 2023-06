Manchester City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi – SM

Siamo alla vigilia della tanto attesa finale di Champions League (vedi articolo). Le scelte di Inzaghi sono ormai quasi certe. Di seguito la probabile formazione nerazzurra, secondo Sportmediaset, per Manchester City-Inter.

PROBABILE FORMAZIONE – Dopo una mattinata di riposo a Istanbul, l’Inter nel pomeriggio inizierà la rifinitura in vista della finale di Champions League di domani sera. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Romelu Lukaku nel corso dell’allenamento proverà a mettere in difficoltà Simone Inzaghi per la maglia da titolare in attacco. Sembra, però, alquanto difficile che il belga possa risultare in vantaggio rispetto a Edin Dzeko, primo nelle gerarchie dell’allenatore dell’Inter. Contro il Manchester City Inzaghi ha chiaro anche il centrocampo, dove Marcelo Brozovic giocherà sicuramente in regia dal 1′. Di seguito la probabile formazione nerazzurra per Manchester City-Inter.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi