Ceccarini: «Inter all’altezza della partita. Lukaku il gol decisivo»

Niccolò Ceccarini ha espresso il suo parere sulla finale di Champions League. L’Inter arriva nel momento migliore, il Manchester City rimane la favorita secondo il giornalista da TMW Radio.

UOMINI DECISIVI – Ceccarini parla così della partita di questo sabato: «Tredici anni dopo il trionfo di Madrid con il Bayern Monaco l’Inter torna in finale di Champions League contro il Manchester City. Inutile sottolineare la qualità eccelsa in ogni reparto di questa squadra. La stella è Haaland, che può segnare in ogni momento e da ogni posizione. Lui è l’era moderna del calcio. L’Inter non è favorita, ma arriva con grande solidità. Una squadra che ha saputo difendersi nei momenti delicati contro Porto, Benfica e Milan. Una squadra sempre stata all’altezza della situazione e che non ha sbagliato una partita. L’uomo più importante potrebbe essere Lautaro Martinez, o Edin Dzeko dall’inizio. Romelu Lukaku vuole restare all’Inter, quale modo migliore segnando il gol decisivo in Champions League».