Di Marzio: «In Turchia sicuri che Dzeko rimanga per firmare…»

Il mercato dell’Inter si muove già nonostante la finale di Champions League. Gianluca Di Marzio dà aggiornamenti sulla situazione di Edin Dzeko da Sky Sport.

RINNOVO – Edin Dzeko non ha ancora rinnovato, Gianluca Di Marzio aggiorna sulla situazione: «In Turchia sono sicuri che Dzeko a fine partita rimarrà qui e non tornerà con la squadra per firmare col Fenerbahce. Io ho i miei dubbi che lui soprattutto nel caso in cui la partita dovesse andare in un certo modo non tornerebbe con la squadra a Milano stile Mourinho. Che il Fenerbahce lo voglia, gli offra un biennale e che Dzeko ascolti prima il rinnovo dell’Inter è sicuro. Tutto è rimandato al dopo finale, la testa è concentrata sulla sfida».