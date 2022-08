Palmeri: «Champions League, problema al sorteggio per l’Inter in fascia 3»

Alle 18 di oggi ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Champions League, con l’Inter che può pescare ventidue squadre (vedi articolo). Palmeri, in collegamento da Istanbul – dove si terrà la cerimonia – per Sportitalia Mercato, vede un pericolo per i nerazzurri.

IL PERICOLO DALL’URNA – A poche ore dal sorteggio della fase a gironi di Champions League per Tancredi Palmeri due italiane hanno il pericolo di un girone di ferro: «Il rischio domani è soprattutto per Inter e Napoli. Sono in fascia 3, mentre la Juventus è in fascia 2 e il Milan è in fascia 1. La fascia 1 crea meno problemi, perché il Real Madrid è sia campione di Spagna sia campione in carica. Il problema è per quelle della fascia 3, perché tanto la testa di serie che può essere pesante lo sai che c’è. Dalla fascia 2 si può pescare il Liverpool, il Chelsea o il Barcellona: pensate andare a trovare un gruppo con una come Bayern Monaco, Manchester City, PSG o Real Madrid in fascia 1. È oggettivamente un rischio grosso».