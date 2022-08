Acerbi bloccato dall’Inter ma non per l’immediato: i tempi dell’operazione – Sky

C’è Acerbi in pole position per l’Inter come ultimo acquisto da effettuare entro le 20 di giovedì 1 settembre. Il difensore è in vantaggio rispetto ad Akanji del Borussia Dortmund e Chalobah del Chelsea: Di Marzio dà i tempi.

TUTTO RIMANDATO – Francesco Acerbi può raggiungere Simone Inzaghi da qui a una settimana. I passi avanti di mercoledì sera non sono stati definitivi, ma la trattativa prosegue. L’Inter, secondo Gianluca Di Marzio, ha bloccato il difensore della Lazio che è quindi il favorito per completare la rosa. Il giornalista, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dopo la concorrenza su Trevoh Chalobah del Chelsea (vedi articolo) fa sapere che per Acerbi l’Inter conta di chiudere l’operazione la prossima settimana.