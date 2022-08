Chalobah, forte inserimento dalla Serie A! Non più solo l’Inter dall’Italia – Sky

Chalobah è uno degli obiettivi per la difesa dell’Inter, ma a sorpresa spunta un altro club dalla Serie A sul difensore del Chelsea. Di Marzio ha aggiornato sul fronte rimanente nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: le sue parole.

IL RISCHIO DALLA SERIE A – C’è un possibile derby di mercato, secondo Gianluca Di Marzio: «Il Milan sta trattando Japhet Tanganga, non ha ancora l’accordo ma potrebbe inserirsi su Trevoh Chalobah del Chelsea. Ci sta lavorando anche l’Inter, che però ha bloccato Francesco Acerbi. Il Chelsea lo lascerebbe partire in prestito solo nel caso in cui prendesse Wesley Fofana, c’è anche il RB Lipsia. Ma il Milan ci pensa seriamente: avrebbe la forza per un prestito con diritto di riscatto. Vediamo se il Milan potrà entrare nella corsa per Chalobah».