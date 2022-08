Pallone d’Oro, i 30 candidati: niente Inter. E c’è un’esclusione clamorosa!

Da poco è arrivata la pubblicazione la lista dei trenta candidati al prossimo Pallone d’Oro, premio organizzato dal prestigioso giornale francese L’Équipe. Tre della Serie A, ma nessuno dell’Inter. E fa rumore la clamorosa esclusione di Lionel Messi.

TRENTA CANDIDATI – Tra i trenta candidati per il prossimo Pallone d’Oro non ci sono candidati dell’Inter. Solo tre sono i giocatori presenti che arrivano dalla Serie A, ovvero Rafael Leao e Mike Maignan del Milan e Dusan Vlahovic della Juventus. A fare grande rumore, però, è la clamorosa esclusione di Lionel Messi che per la prima volta dal 2005 non è tra i possibili vincitori del prestigioso premio.

LISTA COMPLETA – A completare la lista dei 30 per il Pallone d’Oro: Thibaut Courtois (Real Madrid), Christopher Nkunku (Lipsia), Mohamed Salah (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Sebastien Haller (Borussia Dortmund, Luka Modric (Real Madrid), Antonio Rudiger (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kevin de Bruyne (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Luis Diaz (Liverpool), Robert Lewandowski (Barcellona), Riyad Mahrez (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Heung-Min Son (Tottenham), Fabinho (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Darwin Nunez (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Sadio Mané (Bayern Monaco), Virgil van Dijk (Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG) ed Erling Haaland (Manchester City).