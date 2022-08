VIDEO – Inter, il precedente contro il Lecce: 4-0 senza appello a San Siro

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di domani, che vedrà l’Inter opposta al Lecce nella prima giornata del campionato di Serie A. Una vera e propria ripetizione della gara di esordio della stagione 2019-2020, sebbene quest’ultima si fosse disputata a San Siro.

SENZA APPELLO – Proprio come tre stagioni fa, per l’Inter c’è il Lecce da affrontare alla prima giornata di Serie A. Questa volta in trasferta, a differenza della stagione 2019-2020, quando i nerazzurri conquistarono una vittoria senza appello a San Siro per 4 a 0. Una partita che vide l’esordio di Romelu Lukaku, presentatosi ai propri tifosi con un gol (quello del momentaneo 3-0). A completare il tabellino ci pensarono Marcelo Brozovic, Stefano Sensi (oggi in prestito al Monza) e Antonio Candreva (da poco passato alla Salernitana dalla Sampdoria).

Questi i gol e gli highlights del precedente giocato nella stagione 2019-2020.

Fonte – Youtube, canale ufficiale Inter