Marelli sul ‘caso’ Prontera: «Arbitra l’Inter e tifa Lecce? Pensarlo è inconcepibile!»

Luca Marelli, ex arbitro italiano, parla delle prime designazioni arbitrali in vista della prima giornata di Serie A e in particolare Lecce-Inter che ha fatto tanto discutere con la scelta di Prontera (vedi QUI).

DESIGNAZIONE ARBITRALE – Luca Marelli commenta la designazione arbitrale di Lecce-Inter che ha fatto tanto discutere: «Prontera arbitra a Bologna da sedici anni. Nel 2006 si è trasferito a Bologna per studiare odontoiatria difatti è un odontoiatra. Difatti a me questa designazione non stupisce per niente e sarebbe ora, nel 2022, di superare questa limitazione. Pensare che Prontera vada ad arbitrare pensando di tifare Lecce è inconcepibile! Non si può pensare una cosa del genere da un professionista. La designazione è sulla falsa di quello che è stato la fine della scorsa stagione che lo ha visto per un lungo periodo assente dalla Serie A perché arbitrava male. In Serie B ha ricominciato ad arbitrare bene e Rocchi lo ha premiato».