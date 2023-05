Padovan: «Manchester City favoritissimo. Inter dev’essere perfetta»

L’Inter è attesa dalla partita più difficile della sua stagione in Finale di Champions League. Giancarlo Padovan lascia poche speranze in collegamento su Radio Sportiva.

IMPOSSIBILE – Giancarlo Padovan non è fiducioso sull’ultima partita di Champions League: «Il Manchester City degli ultimi 2-3 mesi è imbattibile e favorito con tutti. Non a caso ha fatto 4 gol al Real Madrid quasi non volendo, non forzando dopo le due reti. L’Inter deve giocare una partita perfetta per annullare le fonti di gioco, che si trovano anche sugli esterni. I nerazzurri hanno giocatori anche per coprire i terzini. Guardiola fa un calcio totale, ma ne ha perse di finali e può succedere anche stavolta. Punti deboli non ne vedo, ma sicuramente ci sono e ci possono essere sorprese. Il contropiede potrebbe essere letale contro il City».