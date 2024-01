Otamendi: «Champions League? Non ci credevamo, condizionati»

Otamendi ha parlato del percorso in Champions League del Benfica, chiuso col terzo posto nel girone D dietro all’Inter e alla Real Sociedad. L’argentino ha parlato a Record.

NON CI CREDEVAMO − Otamendi è stato avversario dell’Inter col suo Benfica nel girone D di Champions League. I lusitani hanno chiuso con soli quattro punti: «La differenza rispetto agli anni precedenti è che forse quest’anno non abbiamo gareggiato quanto dovevamo, perché le cose non sono andate bene. Anche noi… È come ho detto, non abbiamo gareggiato “Non credevamo in noi stessi e, a volte, sei penalizzato per questo. La Champions League è così, il margine di errore è minimo. Perdi una partita e diventi subito condizionato. Siamo riusciti a qualificarci per l’Europa League».