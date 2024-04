Onana fa visita all’Inter, in regalo tre maglie! Poi la cena con un giovane – TS

André Onana ha approfittato del suo giorno e mezzo libero per assistere a San Siro alla sfida tra Inter e Cagliari. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’ex portiere ha ricevuto tre maglie dai suoi ex compagni di squadra, poi la cena con un giovane del settore nerazzurro.

IL RITORNO A MILANO – Sbarcato a Milano domenica pomeriggio con un volo di linea, André Onana è tornato ieri sera in Inghilterra con tre maglie da aggiungere alla sua personalissima collezione, quelle regalategli da Mkhitaryan, Dumfries e Thuram. Dopo aver salutato alcuni suoi ex compagni durante il riscaldamento pre gara, vedi Barella, lo stesso Denzel e Klaassen, il ventottenne ha poi scambiato due chiacchiere in tribuna con la dirigenza e anche Infantino. Terminato il match, Onana è sceso negli spogliatoi per abbracciare quei tanti amici lasciati in Italia, poi la cena al Just Cavalli, famoso locale milanese, in compagnia di Dilan Zarate, giovane della Primavera interista, gestito dallo stesso procuratore dell’estremo difensore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna