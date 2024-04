Inter, andamento dei prestiti: Zanotti protagonista assoluto

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Mattia Zanotti è l’MVP assoluto di giornata, con un gol e un assist nella goleada del San Gallo.

RIEPILOGO PRESTITI – Inter-Cagliari sarebbe stata l’occasione di vedere Gaetano Oristanio contro la squadra proprietaria del suo cartellino. Tuttavia l’incrocio viene reso impossibile da un problema dell’ultimo minuto. In Serie B giornata da dimenticare per Filip Stankovic: la Sampdoria capitola in casa col Sudtirol, rimanendo appesa al treno dei playoff per un soffio. Sorride invece Franco Carboni, ancora titolare nella vittoria esterna della Ternana in casa della Cremonese. Vince anche il Lecco di Eddie Salcedo, che però assiste alla vittoria dalla panchina. Il vero protagonista tra i prestiti dell’Inter è tuttavia Mattia Zanotti. Titolare inamovibile nella difesa del San Gallo, il terzino classe 2003 firma il gol del momentaneo 1-1 contro l’Yverdon, e poi serve l’assist per il 2-1 che avvia la goleada (finirà 5-1).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Inter-Cagliari 2-2: indisponibile

VALENTIN CARBONI (C) – Bologna-Monza 0-0: in panchina, subentra all’84’

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Sudtirol 0-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Sudtirol 0-1: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Parma-Spezia 2-0: in panchina, subentra al 71′

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Reggiana 1-0: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Palermo 1-1 in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Cremonese-Ternana 1-2: titolare, sostituito al 64′

JAN ZUBEREK (A) – Cremonese-Ternana 1-2: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Manchester United 2-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Las Palmas-Siviglia 0-2: in panchina, subentra al 66′

MARTIN SATRIANO (A) – Lione-Brest 4-3: titolare, sostituito all’80’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – STTV-Standard Liegi 3-3: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Yverdon 5-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol e 1 assist

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Lokomotiv Sofia 2-1: non convocato