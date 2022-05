Nosotti: «Juventus vuole rivoluzione tecnica, come fai a privarti di Dybala?»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus dove in campo c’era Paulo Dybala. Lo juventino dirà addio ai bianconeri al termine di questa stagione e l’Inter è una possibilità concreto. Nosotti, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così.

PROGETTO – L’Inter ha nel mirino Paulo Dybala. Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così. «Un uomo di quella qualità, una volta arrivato allegri e andato via Ronaldo, pensavo fosse lui l’uomo al centro del progetto. In questi anni non ti ha dato leadership nel ruolo e in quella zona e quindi pensavo potesse riscattarsi. La Juventus attuerà una rivoluzione che è già cominciata e dovrà cambiare anche modo di giocare: possesso palla, qualità alta e un giocatore come Dybala serve. Poi ci sono tutti gli interrogativi, soprattutto sulla tenuta fisica».