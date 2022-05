Ravanelli: «Dybala è mal consigliato, poteva accettare contratto più basso»

L’Inter ha nel mirino, per il prossimo calciomercato, Paulo Dybala. L’attaccante lascerà la Juventus a fine stagione e deve ancora scegliere dove accasarsi. Intanto, a Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulla situazione.

CONSIGLI – L’Inter ha nel mirino Paulo Dybala. L”occasione di prenderlo a parametro zero è clamorosa e i nerazzurri ci pensano. Su questo tema ha detto la sua Fabrizio Ravanelli a Sky Sport. «A Dybala è mancato l’ultimo step per prendersi la Juventus. Per me Dybala è stato mal consigliato, un giocatore come lui non dovrebbe mai lasciare la Juventus, anche se devo accettare un contratto al ribasso. Grandissimi giocatori del passato hanno sempre detto questa società l’hanno fatto crescere tantissimi. Non solo Juventus eh, anche Milan e Inter, società che hanno fatto la storia. Dybala lo reputo un grande giocatore ma le responsabilità il suo entourage lo devono avere».