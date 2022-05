Ravanelli: «Perisic giocatore incredibile. Coppa italia mostrato una cosa»

Fabrizio Ravanelli è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare quanto fatto da Ivan Perisic nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e delle sue grandi qualità.

GIOCATORE INCREDIBILE – Questa l’analisi di Fabrizio Ravanelli: «Io ho avuto la fortuna di vedere la finale di Coppa Italia allo stadio. Per me l’Inter deve fare di tutto per tenere Perisic. Tanti dicono che il giocatore indispensabile è Brozovic, ma se andiamo a vedere la sfida di mercoledì quello straordinario è Perisic. Ha vinto la partita da solo. La Juventus ha avuto difficoltà a contrastarlo, è un giocatore fenomenale sia di destro che di sinistro. Ha un grandissimo dinamismo. Per due o tre anni può fare ancora la differenza. È un giocatore incredibile».