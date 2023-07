Nico Gonzalez dopo l’Inter vuole riprovarci: «Si punta alle finali!»

Nico Gonzalez è stato avversario dell’Inter nell’ultima finale di Coppa Italia segnando alla rete dell’illusorio 1-0, poi match ribaltato da Lautaro Martinez. L’argentino vuole riprovarci

ARRIVARE IN FONDO − Nico Gonzalez ai canali ufficiali della Fiorentina parla della nuova stagione, facendo anche un piccolo cenno a quella passata. C’entra in qualche modo anche l’Inter, che ha battuto la Viola in finale di Coppa Italia. Le sue parole: «Voglio continuare così, a Firenze mi trovo bene. Cosa mi aspetto da questa stagione? Tanto, di fare come l’anno scorso, arrivando in fondo, alle finali. Vorrei che ci ripetessimo, lasciando la vita sempre in campo. Mi sento carico».