Nesti: «Brehme era capace di fare tutto! Serissimo e affidabile»

Carlo Nesti ricorda il grande Brehme, ex Inter scomparso nella notte tra lunedì e martedì. Il giornalista ammaliato dalle sue qualità.

SUBLIME − Nesti ricorda il grande ex Inter Andreas Brehme: «Brehme? Abbiamo avuto dei terzini sinistri straordinari come Maldini e Cabrini. In questa scia non so e non voglio dire se più forte o meno forte, perché parliamo di gente di livello sublime. Brehme è stato un professionista serissimo e affidabile al massimo con una continuità straordinaria. Difficile trovarne un erede. Era capace di fare tutto, nei cross aveva una precisione millimetrica. Chiudendo col curriculum, inutile ricordare gli scudetti vinti e il titolo Mondiale, nel quale è stato protagonista segnando il rigore decisivo contro l’Argentina».