Napoli, le ultime amichevoli prima della sfida contro l’Inter – SM

Il Napoli è al lavoro per riprendere il proprio cammino in Campionato. L’obiettivo dei partenopei è ricominciare esattamente come l’hanno lasciato.

PROGRAMMA – Dopo la vittoria contro l’Antalyaspor, il Napoli affronterà il Crystal Palace oggi alle 16.00. Sabato al Maradona è invece in programma la sfida contro il Villareal. Ancora da ufficializzare l’impegno contro il Lille, in programma il 21. Un passo alla volta, i partenopei dopo la vittoria contro i turchi hanno alzato il livello contro il Crystal Palace. Le qualiità degli inglesi sono sicuramente superiori rispetto all’amichevole precedente. Gli azzurri puntano a valutare meglio la propria condizione fisica in vista del big match del 4 gennaio contro l’Inter.