Napoli-Inter, Zazzaroni e Caressa decisi nel loro pronostico

PRONOSTICI – Queste le parole da parte di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso della loro trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, sul pronostico di Napoli-Inter, partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 18 aprile alle ore 20.45. Entrambi non hanno alcun dubbio, il risultato finale dovrebbe sorridere agli azzurri. «1». Insomma, stando ai due giornalisti, la partita potrebbe essere vinta dalla squadra di Gennaro Gattuso.