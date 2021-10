Mulattieri, 73 minuti in campo nel 2-2 ‘beffa’ del Crotone

Settantatré i minuti giocati oggi da Samuele Mulattieri, attaccante del Crotone in prestito dall’Inter, nel pareggio ‘beffa’ ottenuto dalla squadra calabrese.

SENZA RETI – 2-2 il risultato finale della sfida tra Crotone e Ascoli. Nel corso della partita è partito da titolare anche Samuele Mulattieri nel tridente d’attacco dei calabresi, ma nei 73 minuti disputati in campo non è riuscito a trovare la via del gol. Le due reti per la squadra allenata da Modesto sono arrivati da Canestrelli, che nel giro di 20 minuti ha portato in vantaggio per 2-0 il Crotone. Poi la rimonta degli ascolani: di Dionisi il 2-1 al 26′ del primo tempo e poi la rete beffa di Bidaoui al 94′ che ha fissato il risultato sul 2-2.