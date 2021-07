Mpasinkatu: «Nandez sarebbe un adattato. Fossi all’Inter prenderei…»

Malù Mpasinkatu, dirigente ed esperto di mercato, ai microfoni di “TMW Radio” ha fatto il punto sugli esterni in orbita Inter, da Nandez a Bellerin. Inoltre, ha consigliato anche un esterno ai nerazzurri

ESTERNI − Queste le parole di Mpasinkatu sui vari laterali in orbita Inter: «Nathan Nandez sarebbe un adattato, ha tanta energia e dinamicità ma non è lui il suo ruolo naturale. Dunque, quanto sei un adattato devi cercare di fare sempre qualcosa in più proprio perché non giochi nel tuo ruolo primordiale. Però, conosce già il nostro campionato e ci potrebbe stare. Hector Bellerin è un buon esterno destro anche se non è mai esploso come tutti quanto ci auguravamo perché nonostante abbia giocato tanti anni nell’Arsenal non è mai arrivato ad entrare nel giro della Nazionale spagnola. È una cosa un po’ paradossale, considerato come sia un bravo esterno ma con la Spagna non è mai presente. Io fossi nell’Inter, se c’è la possibilità di andare a prendere un sostituto di Achraf Hakimi andrei a prendere Kevin Mbapu del Wolfsburg. Si tratta di un esterno destro molto bravo e lo reputo un potenziale Hakimi».