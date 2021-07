Inter, il dopo Hakimi è un rebus: dalla Spagna spunta un nome nuovo

Continua il toto-laterale con vari profili sondati per sostituire Hakimi andato al Paris Saint-Germain. Dalla Spagna, arriva un nome a sorpresa proveniente dalla stessa società parigina

NOME A SORPRESA − L’Inter sta cercando un laterale destro per sostituire Achraf Hakimi andato al Paris Saint-Germain. I nomi più caldi sono quelli di Nathan Nandez ed Hector Bellerin, cosi come quello del giocatore del Manchester United Alex Telles. Dalla Spagna, però, spunta un nuovo profilo, ovvero quello di Layvin Kurzawa. Come riporta il media spagnolo Todofichajes, il giocatore francese è pronto a lasciare il Psg con il Galatasaray molto interessato. Tuttavia, l’interesse dell’Inter avrebbe cambiato le sorti della trattativa con la Serie A in vantaggio come nuovo palcoscenico per il giocatore. Come sostiene, addirittura, il giornale spagnolo: «La trattativa tra i due club è sulla buona strada e non è escluso che possano raggiungere un accordo in settimana».