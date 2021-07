Eriksen, gesto di grande umanità: donazione per giovani con disabilità

Christian Eriksen si è distino per un gesto dalla grande umanità. Il campione dell’Inter ha voluto donare dei soldi per far costruire una residenza per giovani con disabilità mentali e fisiche nella sua città natale Middelfart

SOLIDALE − La Project Manager dell’iniziativa, intitolata “La bella vita”, Pia Becker ha ringraziato Eriksen per la donazione: «Significa molto perché vuole davvero questo gruppo target. È un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono assolutamente sicura che verrà a vedere quando può e ha tempo».

Fonte: Tv2