Mourinho a -12 dall’Inter: «Roma, preoccupano gli assenti! Vedi Smalling»

Mourinho è preoccupato dopo Atalanta-Roma 3-1, ma non tanto per il risultato (vedi articolo): per gli infortunati. Dopo che già Smalling e Wijnaldum si erano fermati oggi stop per Llorente e non è al meglio nemmeno Dybala (vedi articolo).

POSSIBILE EMERGENZA – In conferenza stampa, José Mourinho valuta il pericolo per la Roma in vista del momento decisivo della stagione: «Quello che mi preoccupa, però non c’è niente da fare e l’unica cosa è lavorare quando si può, sono i giocatori che non possono giocare e che sono fondamentali. Per parlare di giocatori fondamentali Chris Smalling lo è. Se tu vedi la nostra storia senza Smalling questa stagione vedi i risultati, in casa e nella coppa oltre alla Cremonese e oggi. Vedi l’importanza di questo giocatore per noi, ci sono delle squadre che questo tipo di problema non ce l’hanno gigante ma per noi lo diventa. Diego Llorente ha fatto secondo me un’ottima partita, però adesso non c’è. Questo è il tipo di situazioni che ovviamente preoccupano. Smalling sabato col Milan non gioca, vediamo partita dopo partita».

L’ALTRO STOP – Mourinho si sposta su Paulo Dybala: «Come sta? Prima di tutto sta male all’adduttore, perché non ha avuto né tempo né condizione per recuperare dall’infortunio di Rotterdam. È stato sempre nei limiti per cercare di aiutare qualcosina, ha aiutato tanto giovedì scorso e oggi dentro i suoi limiti stava ovviamente cercando di aiutare. Dopo la situazione con José Luis Palomino rimane in campo per dare l’idea di essere in dieci e non in nove, però ora è in doppia difficoltà. Una cosa è l’adduttore che continua a mordere, un’altra è la conseguenza dell’entrata di Palomino. Vediamo se può continuare ad aiutare, ha un problema traumatico».