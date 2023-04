Guaio Roma a -12 dall’Inter: altro infortunio in difesa! Problemi Dybala

Per la Roma non solo la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta (vediarticolo), ma pure altri problemi. Un infortunio in difesa e un colpo subito da Dybala tengono in apprensione i giallorossi a dodici giorni dall’Inter.

IL GUAIO – La Roma perde i pezzi. Dopo Chris Smalling e Georginio Wijnaldum fuori già dalla partita col Feyenoord (vedi articolo) oggi è uscito per infortunio anche il sostituto dell’inglese, Diego Llorente. Proprio al 90’, in uno scatto con Duvan Zapata, ha sentito tirare dietro la coscia e si è fermato molto dolorante. È uscito in lacrime, peraltro a cambi finiti e con José Mourinho che stava già monitorando Paulo Dybala. L’argentino, in campo dal 63’, all’87’ ha subito un duro fallo da José Luis Palomino, sulla punizione poi mandata sul palo da Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore attese novità in tal senso, con l’Inter fra dodici giorni (sabato 6 maggio ore 18). Se Dybala ha chiuso la gara (pur zoppicando) Llorente no, lasciando la Roma in dieci per il recupero.